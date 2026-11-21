W sobotę, 21 listopada, rosyjskie wojska prawie 30 razy zaatakowały sześć rejonów obwodu dniepropetrowskiego, wykorzystując drony i artylerię. W wyniku ostrzałów pięć osób odniosło rany – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Aleksander Ganza.

„W Dnieprze ranny został 48-letni mężczyzna. Jest on leczony ambulatoryjnie… W rejonie Kamiańskim Rosjanie ostrzeliwali gminy Żółtowodzką i Piatichatską. Uszkodzono placówkę oświatową i infrastrukturę. Do szpitala przewieziono mężczyzn w wieku 64 i 37 lat, których stan określono jako średnio ciężki” – czytamy w komunikacie opublikowanym na kanale Telegram.

W rejonie Nikopolu ucierpiało miasto rejonowe oraz gminy Marganeck, Pokrowska i Czerwonogrygorowska. Uszkodzono zakład przemysłowy i samochody. W stanie ciężkim hospitalizowano 69-letniego mężczyznę.

W rejonie Synielnikowskim przeciwnik zaatakował gminy Jawornicka, Zajcewska i Wasylkowska. Zniszczono magazyn, infrastrukturę oraz ciężarówkę. Do szpitala w stanie średnio ciężkim przewieziono 58-letniego mężczyznę.

Ponadto w Pawłogradzie uszkodzono domy prywatne, a w gminie Piszczańskiej w rejonie Samarowskim zapalił się budynek magazynowy.

Rosjanie zaatakowali obwód dniepropetrowski ponad 60 razy w ciągu dnia, są ofiary śmiertelne.

W obwodzie dniepropetrowskim odnotowano w ciągu jednego dnia ponad 40 rosyjskich ataków.

W obwodzie dniepropetrowskim odnotowano ponad 50 rosyjskich ataków w ciągu jednego dnia; są ofiary śmiertelne i ranni.

Czytaj nas na