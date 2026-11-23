W poniedziałek, 23 listopada, rosyjscy okupanci ponad 40 razy ostrzeliwali sześć rejonów obwodu dniepropetrowskiego, wykorzystując drony i artylerię, w wyniku czego dwie osoby zginęły, a trzy kolejne odniosły rany. Informację tę przekazał o godz. 18:30 szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganza.

W rejonie nikopolskim — w szczególności w Nikopolu, a także w gminach Marganeckiej, Czerwonogrygorowskiej i Pokrowskiej — odnotowano dwie ofiary śmiertelne oraz dwie ranne kobiety w wieku 67 i 68 lat, które są leczone ambulatoryjnie; uszkodzono budynki wielokondygnacyjne i prywatne, magazyn, samochody oraz infrastrukturę. W gminie Sofiowska w rejonie Kriwego Rogu w wyniku ostrzału zapaliła się stacja benzynowa i ciężarówka; poszkodowany został 63-letni mężczyzna, który również jest leczony ambulatoryjnie.

Ponadto w gminie Pidhorodne w rejonie Dniepru uszkodzono domy prywatne, garaż i infrastrukturę; w Pawłogradzie wybuchł pożar i uszkodzono garaże, dźwig samochodowy oraz samochód, w gminach Szachtarskiej i Dubowikowskiej w rejonie Synielnikowskim uszkodzono samochody, a w mieście Samar zapalił się samochód.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Dniepropietrowsku.

W ciągu dwóch dni Rosja zaatakowała cztery obiekty energetyczne DTEK w obwodzie dniepropetrowskim. Sprzęt został uszkodzony, a w kilku obiektach wybuchły pożary.

W wyniku wrogiego ataku w obwodzie dniepropetrowskim uszkodzono ważne urządzenia energetyczne regionu. Doprowadziło to do zakrojonych na szeroką skalę przerw w dostawach energii elektrycznej w obwodzie.

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