11月23日（周一）当天，俄罗斯占领军利用无人机和火炮，对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的六个地区进行了40多次炮击，造成两人死亡，另有三人受伤。 第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政局局长亚历山大·甘扎于18:30通报了这一情况。

在尼科波尔区——特别是尼科波尔市，以及马尔加内茨基、切尔沃诺格里戈里夫斯基和波克罗夫斯基社区 ——已确认两名67岁和68岁的女性遇难，另有两名同龄女性受伤，目前正在接受门诊治疗；多层住宅楼、民宅、仓库、车辆及基础设施均遭到损毁。 在克里沃罗格区索菲耶夫斯卡社区，由于炮击，一家加油站和一辆卡车起火，一名63岁的男子受伤，目前也在接受门诊治疗。

此外，第聂伯罗区皮德戈尔德内社区的民宅、车库及基础设施遭到损毁；帕夫洛格勒市发生火灾，导致车库、汽车起重机和一辆汽车受损； 在西涅利科夫斯基区沙赫特尔斯克和杜博维基夫斯克社区，多辆汽车受损；萨马尔市发生一起汽车起火事件。

来源：第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政当局。

两天内，俄罗斯袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州内DTEK公司的四处能源设施。设备受损，其中几处设施发生火灾。

由于敌方在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的袭击，该地区的重要电力设备遭到破坏。这导致该州出现大范围停电。

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