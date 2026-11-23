“阿尔法”特种行动中心的远程无人机 乌克兰安全局袭击了位于俄罗斯塔塔尔斯坦共和国阿尔梅季耶夫斯克市附近的“卡列基诺”输油站，该站距离乌克兰边境超过1200公里。

袭击命中后，该设施区域内爆发了大规模火灾——据初步数据显示，四座容量各为2万立方米的原油储罐正在燃烧。

“卡列基诺”是俄罗斯石油运输系统的重要枢纽之一，这里接收来自西西伯利亚、鞑靼斯坦、 乌德穆尔特和巴什科尔托斯坦的原油汇集于此，经接收、储存和混合后，再输送至俄罗斯联邦的主干输油管道和炼油厂。 乌克兰安全局强调，对侵略者石油基础设施的系统性打击将破坏其物流路线，阻碍俄罗斯石油加工行业运作，并削减克里姆林宫用于资助对乌克兰战争的石油预算收入。

来源：乌克兰安全局。

11月23日凌晨，无人机对俄罗斯石油运输基础设施的关键设施之一发动了一系列打击。袭击“卡列基诺”石油转运站后，现场发生火灾。

此前，乌克兰总参谋部证实，位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一以及位于彼尔米的卢克石油炼油厂均遭到打击。

此外，11月23日夜间，乌克兰国防军还对俄罗斯联邦罗斯托夫州的新沙赫京斯克石油产品厂发动了袭击。该企业发生的大规模火灾甚至被卫星记录下来。

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