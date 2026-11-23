据“重要故事”记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露数据显示，在针对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。

据其数据，全俄各地的民政部门共登记了近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人阵亡。

2022年，俄罗斯平均每天损失约60名军人；2023年为150名；2024年则超过400名。 2025年的死亡人数最高——平均每天584人，若计入尚未登记的死亡人数，则约为660人。

按人口比例计算，远东和西伯利亚地区的伤亡人数最多。 具体而言，犹太自治州每10万居民中有近1000人死亡，外贝加尔边疆区约为800人，楚科奇自治区为760人，图瓦共和国为650人。 莫斯科的死亡率最低，为每10万人口63人。

分析数据显示，在对乌克兰的战争中，至少有6000名站在俄罗斯一方作战的外国人丧生。此外，在战争期间，阵亡俄罗斯军人的中位年龄从33岁上升至40岁。

超过7000名阵亡者年龄在18至19岁之间。此外，约有2500名军人死于酗酒、吸毒或自杀——其中超过1500人自杀身亡。

此前，乌克兰武装部队在前线击毙了俄罗斯冰球运动员康斯坦丁·扎鲁宾。

乌克兰武装部队还击毙了一名俄罗斯冰攀世界冠军。

乌克兰守卫者在前线击毙了俄罗斯占领军成员谢尔盖·库切罗夫——这位曾多次获得俄罗斯自行车赛冠军、世界盃得主，并参加过两届奥运会的运动员。

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