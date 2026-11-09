ЗСУ ліквідували на фронті російського хокеїста Костянтина Зарубіна

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Українські військові ліквідували на фронті російського окупанта Костянтина Зарубіна, який раніше займався хокеєм із м'ячем. Він був чемпіоном IX Зимової Спартакіади учнів Росії.

Костянтин Зарубін займався хокеєм з м'ячем, був вихованцем заслуженого тренера Росії Володимира Євграфова. Грав у дитячих та юнацьких командах «Торпедо» Сосновоборськ, «Єнісей» Красноярськ.

Був чемпіоном IX Зимової Спартакіади учнів Росії, неодноразовим переможцем та призером різних всеросійських та міжнародних змагань.

Пізніше Зарубін долучився до злочинної війни Росії проти України.

16 жовтня 2026 року 24-річний окупант Зарубін був знищений ЗСУ. Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 11 листопада у Сосновоборську.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За добу ЗСУ ліквідували ще 2290 окупантів і чотири засоби ППО.

За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 2 280 російських окупантів.

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