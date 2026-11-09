Украинские военные уничтожили на фронте российского оккупанта Константина Зарубина, который ранее занимался хоккеем с мячом. Он был чемпионом IX Зимней Спартакиады школьников России.

Константин Зарубин занимался хоккеем с мячом, был воспитанником заслуженного тренера России Владимира Евграфова. Играл в детских и юношеских командах «Торпедо» (Сосновоборск) и «Енисей» (Красноярск).

Был чемпионом IX Зимней Спартакиады школьников России, неоднократным победителем и призером различных всероссийских и международных соревнований.

Позже Зарубин присоединился к преступной войне России против Украины.

16 октября 2026 года 24-летний оккупант Зарубин был уничтожен ВСУ. Прощание с ликвидированным оккупантом состоится 11 ноября в Сосновоборске.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

За сутки ВСУ ликвидировали ещё 2290 оккупантов и четыре средства ПВО.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 2 280 российских оккупантов.

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