За добу ЗСУ ліквідували ще 2290 окупантів і чотири засоби ППО
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року до 8 листопада 2026 року, становлять близько 1 606 400 осіб.
Лише за минулу добу російська армія втратила ще 2290 військових.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 8 листопада загальні втрати російських військ у військовій техніці становлять:
- танки — 12 458 одиниць (+2 за добу);
- бойові броньовані машини — 25 668 (+14);
- артилерійські системи — 52 044 (+44);
- реактивні системи залпового вогню — 2257;
- засоби протиповітряної оборони — 1751 (+4);
- літаки — 452;
- гелікоптери — 356;
- наземні робототехнічні комплекси — 3099 (+6);
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 600 177 (+1337);
- крилаті ракети — 5196 (+4);
- кораблі та катери — 35;
- підводні човни — 2;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 171 850 (+461);
- спеціальна техніка — 4888 (+7).
У Генеральному штабі наголошують, що дані про втрати російських військ уточнюються.
Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України, оприлюднені у Facebook.
Від початку доби 7 листопада російські війська завдали ракетного та 47 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані авіабомби. Також окупанти застосували 5405 дронів-камікадзе та здійснили 1897 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.
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