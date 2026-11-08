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За добу ЗСУ ліквідували ще 2290 окупантів і чотири засоби ППО

UA NEWS 08 Листопада 2026 08:54
За добу ЗСУ ліквідували ще 2290 окупантів і чотири засоби ППО

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року до 8 листопада 2026 року, становлять близько 1 606 400 осіб

Лише за минулу добу російська армія втратила ще 2290 військових.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 8 листопада загальні втрати російських військ у військовій техніці становлять:

  • танки — 12 458 одиниць (+2 за добу);
  • бойові броньовані машини — 25 668 (+14);
  • артилерійські системи — 52 044 (+44);
  • реактивні системи залпового вогню — 2257;
  • засоби протиповітряної оборони — 1751 (+4);
  • літаки — 452;
  • гелікоптери — 356;
  • наземні робототехнічні комплекси — 3099 (+6);
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 600 177 (+1337);
  • крилаті ракети — 5196 (+4);
  • кораблі та катери — 35;
  • підводні човни — 2;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 171 850 (+461);
  • спеціальна техніка — 4888 (+7).

У Генеральному штабі наголошують, що дані про втрати російських військ уточнюються.

Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України, оприлюднені у Facebook.

Від початку доби 7 листопада російські війська завдали ракетного та 47 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані авіабомби. Також окупанти застосували 5405 дронів-камікадзе та здійснили 1897 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

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