Відео: Дронарі 41-ї бригади атакують російську піхоту Куп’янську

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Оператори безпілотників 41-ї окремої механізованої бригади завдають ударів по російських військових і місцях їхнього укриття в Куп’янську. Для окупантів, які опинилися в місті, ситуація зводиться до двох варіантів: полон або загибель.

Російські військові продовжують ховатися серед забудови Куп’янська, однак українські дронарі знаходять їх і завдають ударів.

На оприлюднених кадрах видно ураження російських піхотинців та місць, де вони намагаються переховуватися.

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Над знищенням противника працюють оператори роти безпілотних авіаційних комплексів «Привид» 2-го механізованого батальйону, батальйону безпілотних систем та мотопіхотного батальйону 41-ї бригади.

«У Куп’янську у ворога є лише два варіанти: здаватися у полон або залишитися у місті назавжди», — наголосили у бригаді.

За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 2 280 російських окупантів.

Нагадаємо, що станом на 22:00 6 листопада на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Російські війська завдали 53 авіаудари, скинули 170 керованих авіабомб і використали понад 3,6 тисячі дронів-камікадзе.

Днями оператори підрозділу SHADOW PACK 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за підтримки екіпажів безпілотних літальних апаратів провели успішну операцію із зачистки російських позицій безпосередньо на території рф.

ЗСУ просунулися на Сумщині та Донеччині й зірвали наступи росіян, — ISW

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