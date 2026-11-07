Видео: Дрончики 41-й бригады атакуют российскую пехоту в Купянске

Операторы беспилотников 41-й отдельной механизированной бригады наносят удары по российским военным и местам их укрытия в Купянске. Для оккупантов, оказавшихся в городе, ситуация сводится к двум вариантам: плен или гибель.

Российские военные продолжают скрываться среди застройки Купянска, однако украинские операторы дронов находят их и наносят удары.

На обнародованных кадрах видно поражение российских пехотинцев и мест, где они пытаются укрыться.

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Над уничтожением противника работают операторы роты беспилотных авиационных комплексов «Призрак» 2-го механизированного батальона, батальона беспилотных систем и мотопехотного батальона 41-й бригады.

«В Купянске у врага есть только два варианта: сдаться в плен или остаться в городе навсегда», — подчеркнули в бригаде.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 2 280 российских оккупантов.

Напомним, что по состоянию на 22:00 6 ноября на фронте произошло 180 боевых столкновений. Российские войска нанесли 53 авиаудара, сбросили 170 управляемых авиабомб и задействовали более 3,6 тысячи дронов-камикадзе.

На днях операторы подразделения SHADOW PACK 3-го отдельного полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины при поддержке экипажей беспилотных летательных аппаратов провели успешную операцию по зачистке российских позиций непосредственно на территории РФ.

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