За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 2 280 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 07 листопада 2026 року на сьогодні складають приблизно 1 604 110 осіб. Минулої доби російські терористичні війста встратили ще 2280 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму звіті за 6 листопада.

Також ворог втратив значну частину озброєння та військова техніка:

три бойові броньовані машини: загальні встрати з моменту повномасштабного вторгення складають 25 654 одиниць;

44 артилерійські системи: 52 000;

три РСЗВ: 2 257;

три засоби ППО: 1 747;

вісім наземних робототехнічних комплексів: 3 093;

1224 БпЛА оперативно-тактичного рівня: 598 840;

460 автомобільної техніки та автоцистерн: 171 389;

три спеціальної техніки: 4 881.

Нагадаємо, що станом на 22:00 6 листопада на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Російські війська завдали 53 авіаудари, скинули 170 керованих авіабомб і використали понад 3,6 тисячі дронів-камікадзе.

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