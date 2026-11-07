За прошедшие сутки ВСУ уничтожили на фронте 2 280 российских оккупантов

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 ноября 2026 года на сегодняшний день составляют примерно 1 604 110 человек. За прошедшие сутки российские террористические войска потеряли ещё 2 280 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своём отчёте за 6 ноября.

Также враг потерял значительную часть вооружения и военной техники:

три боевые бронированные машины: общие потери с момента полномасштабного вторжения составляют 25 654 единицы;

44 артиллерийские системы: 52 000;

три РСЗО: 2 257;

три средства ПВО: 1 747;

восемь наземных робототехнических комплексов: 3 093;

1 224 БПЛА оперативно-тактического уровня: 598 840;

460 единиц автомобильной техники и автоцистерн: 171 389;

три единицы специальной техники: 4 881.

Напомним, что по состоянию на 22:00 6 ноября на фронте произошло 180 боевых столкновений. Российские войска нанесли 53 авиаудара, сбросили 170 управляемых авиабомб и задействовали более 3,6 тысячи дронов-камикадзе.

На днях операторы подразделения SHADOW PACK 3-го отдельного полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины при поддержке экипажей беспилотных летательных аппаратов провели успешную операцию по зачистке российских позиций непосредственно на территории РФ.

ВСУ продвинулись в Сумской и Донецкой областях и сорвали наступления россиян, — ISW

Читай нас в