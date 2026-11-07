Фото: В Днепропетровской области в результате российских атак погиб один человек

Ночью 7 ноября российские террористы атаковали четыре района Днепропетровской области. Один человек погиб, ещё четверо получили ранения, среди них — ребёнок.



Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В Павлограде один человек погиб, ещё четверо получили ранения, в том числе 11-летняя девочка. Повреждены многоквартирные дома, предприятие, автомобили и хозяйственные постройки. Произошли возгорания.



В Никопольском районе повреждены частный дом и объект инфраструктуры.



В Днепровском (в частности, в Новоалександровской и Николаевской общинах) и Криворожском районах также были разрушены инфраструктурные объекты.



Все пожары ликвидированы.

Напомним, что в ночь на 7 ноября российские террористические войска нанесли удар по энергетическим объектам в Винницкой области. В результате атаки пострадал человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

Российские оккупационные войска в течение дня 6 ноября более 50 раз атаковали Днепропетровскую область с применением беспилотников, артиллерии и авиабомб, охватив шесть районов региона.

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