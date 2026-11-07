Zdjęcie: W obwodzie dniepropetrowskim w wyniku rosyjskich ataków zginęła jedna osoba

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjscy terroryści zaatakowali cztery rejony obwodu dniepropetrowskiego. Jedna osoba zginęła, a cztery kolejne odniosły rany, wśród nich – dziecko.



Informację tę podała Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

W Pawłogrodzie zginęła jedna osoba, a cztery kolejne odniosły rany, w tym 11-letnia dziewczynka. Zniszczono budynki mieszkalne, zakład przemysłowy, samochody oraz budynki gospodarcze. Wybuchły pożary.



W rejonie Nikopolu uszkodzono dom prywatny oraz obiekt infrastruktury.



W rejonie Dnieprówskim (w szczególności w gminach Nowoaleksandrowskiej i Mikołajowskiej) oraz w rejonie Krywogorskim również uległy zniszczeniu obiekty infrastruktury.



Wszystkie pożary zostały ugaszone.

Przypomnijmy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak na obiekty energetyczne w obwodzie winnickim. W wyniku ataku ranna została jedna osoba, którą w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzeliwano z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

W ciągu dnia 6 listopada rosyjskie siły okupacyjne ponad 50 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski, wykorzystując drony, artylerię i bomby lotnicze, obejmując atakami sześć rejonów regionu.

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