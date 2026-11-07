Вночі силам ППО вдалося збити чотири балістичні ракети росіян

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Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

Також в сторону України було запущено 172 ударних БпЛА. Застосовувалися дрони типу Shahed (137 із них – реактивні), Гербера, дрони-імітатори типу “Пародія”.

Головною ціллю ворога стала Київщина.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною взалося збити, або подавити 4 ракети Іскандер-М/Циркон/KN-23/С-400 та 149 ворожих БпЛА типу Shahed (117 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів.

На момент публікації матеріалу кілька ударних безпілотників ще знаходилися у повітрі.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що у Києві фіксують наслідки комбінованої атаки російських військ 7 листопада, унаслідок якої постраждали п’ятеро людей. Серед поранених — 14-річна дівчина.

У ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали ударів по Києву балістичними ракетами.

Через продовження атаки російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст.

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