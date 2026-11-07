Російські дрони атакували приватні підприємства у Кременчуці, є постраждалі

0:00 / 0:00

У суботу, 7 листопада, російські війська завдали ударів безпілотниками по приватних підприємствах у Кременчуці Полтавської області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це заявив глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Близько 14:06 Дяківнич підтвердив, що у місті сталося влучання російських дронів по території приватних підприємств. За його словами, це відбулося на двох локаціях.

Внаслідок ворожої атаки почалися пожежі.

«Станом на зараз, відомо про чотирьох травмованих людей. Інформація уточнюється», — наголосив глава ОВА.

Через пів години він уточнив, що постраждало троє чоловіків та одна жінка.

«Їм надали медичну допомогу на місці», — додав Дяківнич.

Близько 12:40 у Градизькій громаді Кременчуцького району російський дрон влучив по території приватного підприємства. Ніхто не постраждав.

«Ще один БпЛА впав на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю та скління вікон приватного будинку. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило», — згодом повідомив глава ОВА.

Близько 15:00 у Семенівській громаді Кременчуцького району ворожий безпілотник упав на відкритій території — зайнялася суха рослинність.

Унаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджень зазнали шість приватних домоволодінь. Зокрема, понівечено покрівлі, вікна та паркани.

За попередніми даними, постраждалих немає — повідомлень про травмованих до екстрених служб не надходило.

Джерело: Віталій Дяківнич

Нагадаємо, на Полтавщині 30 жовтня оголошено днем жалоби через ворожий удар по Кременчуку.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуці Полтавської області внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще 11 постраждали. Російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Також російський дрон влучив у навчальний заклад у Кременчуці, виникла пожежа.

Читай нас у