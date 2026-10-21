Російський дрон влучив у навчальний заклад у Кременчуці, виникла пожежа

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У Кременчуці Полтавської області російський безпілотник влучив у будівлю навчального закладу. За повідомленнями місцевих жителів, під удар потрапив п’ятий корпус Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Після атаки виникла пожежа, попередньо, одна людина постраждала.

Про влучання в навчальний заклад повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, на місці працюють усі відповідні служби. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.

За попередніми даними ОВА, внаслідок удару травмувалася одна людина. Інших підтверджених відомостей про постраждалих у наданому повідомленні немає.

«У Кременчуці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у будівлю навчального закладу. Виникла пожежа. Усі служби працюють на місці. Попередньо, одна людина отримала травми. Інформація уточнюється», – повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Місцеві повідомляють, що пошкоджено п’ятий корпус Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Джерело: Полтавська ОВА

Раніше повідомлялось, що Кременчук перебуває під ударом російських військ.

Кількість постраждалих після атаки РФ на Кременчук зросла до 34.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки загинули щонайменше двоє людей.

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Також РФ ударила по Дніпру балістичними ракетами, пошкоджено підприємство.

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