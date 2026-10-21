Российский дрон попал в учебное заведение в Кременчуге, возник пожар

В Кременчуге Полтавской области российский беспилотник попал в здание учебного заведения. По сообщениям местных жителей, под удар попал пятый корпус Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. После атаки возник пожар, по предварительным данным, один человек пострадал.

О попадании в учебное заведение сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич. По его словам, на месте работают все соответствующие службы. Информацию о последствиях атаки уточняют.

По предварительным данным ОВА, в результате удара травмулся один человек. Других подтвержденных сведений о пострадавших в предоставленном сообщении нет.

«В Кременчуге зафиксировано попадание вражеского БПЛА в здание учебного заведения. Возник пожар. Все службы работают на месте. Предварительно, один человек получил травмы. Информация уточняется», — сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

Местные жители сообщают, что поврежден пятый корпус Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского.

Источник: Полтавская ОГА

Ранее сообщалось, что Кременчуг находится под ударом российских войск.

Число пострадавших после атаки РФ на Кременчуг возросло до 34.

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