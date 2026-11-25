За сутки 25 ноября в результате атак рашистов в Украине погибли по меньшей мере семь человек, ещё 58 получили ранения.

В Донецкой области известно об одном погибшем и 19 пострадавших. В Краматорской общине ранены 7 человек. В Славянске ранена супружеская пара, а во время второго удара погиб мужчина и 10 человек получили ранения.

В Запорожской области — 13 пострадавших. Из них 6 человек ранены в результате атаки на Шевченковский район. Затем РФ атаковала Космический район — 7 пострадавших.

В результате атак российских беспилотников в Сумской и Середино-Будской общинах погибли два человека, ещё трое получили ранения.

В Харьковской области — 4 погибших и 10 пострадавших. Среди них один погибший и 7 пострадавших возле Федоровки после удара по автобусу. В Златополе — 2 раненых, в Харькове пострадал мужчина в Слободском районе, в Золочевской общине — 2 погибших, еще 1 погибший — на трассе Дергачи-Золочев.

В Житомирской области в Малине погиб мужчина, ещё 9 пострадавших.

В Одессе — 4 раненых. Сначала в результате атаки пострадали 3 человека, позже ещё 1 человек в результате второго удара.

В Днепропетровской области ранен мужчина.

В Киевской области в Белой Церкви погиб мужчина.

Читай нас в