На подконтрольной Украине территории Донецкой области в настоящее время проживают 53,4 тысячи человек. Из них около 45 тысяч остаются в населенных пунктах, где продолжаются активные боевые действия.

«Число людей, остающихся на подконтрольной украинским властям территории области, составляет 53 400 человек. В населенных пунктах, отнесенных к территориям активных боевых действий, а таких у нас 20, остается около 45 000 человек», — сказал Петлин.

Он также отметил, что в зоне активных боевых действий находятся 877 детей. По данным органов местной власти, с начала ноября Донецкую область покинули 12 300 гражданских лиц.

Всего с февраля 2022 года из постоянных мест проживания на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области эвакуировались более 1 млн 487 тыс. человек, среди которых более 218 тыс. детей.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил представитель Донецкой ОГА Дмитрий Петлин.

Напомним, в Донецкой области во вторник, 24 ноября, объявили принудительную эвакуацию детей вместе с родителями или другими законными представителями из всех населенных пунктов Александровской и Черкасской общин.

Жители временно оккупированной Крестовки (бывшее Кировское) в Донецкой области пожаловались на отсутствие отопления и длительные отключения электроэнергии, из-за чего температура в квартирах упала до 12–13 градусов. По словам местных жителей, отопительный сезон в городе до сих пор не начался, а свет в течение шести суток подавался в общей сложности около шести часов.

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