目前，在乌克兰控制下的顿涅茨克州境内居住着5.34万人。其中约4.5万人仍留在正在进行激烈交火的居民点中。

“目前，在该州由乌克兰政府控制的地区内，仍有53,400人。 在被列为激烈交火地区的定居点——我们共有20个此类社区——仍有约4.5万人留守，”佩特林表示。

他还指出，目前有877名儿童身处激烈交火区。据地方政府数据显示，自11月初以来，已有12,300名平民撤离顿涅茨克州。

自2022年2月以来，共有超过148.7万人从乌克兰政府控制的顿涅茨克州境内常住地撤离，其中包括超过21.8万名儿童。

顿涅茨克州行政管理局代表德米特里·佩特林在一次在线简报会上通报了这一情况。

需要指出的是，11月24日（星期二），顿涅茨克州宣布对亚历山德罗夫斯卡和切尔卡斯克两个社区的所有居民点实施强制疏散，要求儿童在父母或其他法定监护人的陪同下撤离。

顿涅茨克州暂时被占领的克雷斯蒂夫卡（原基洛夫斯克）的居民抱怨称，当地既无供暖，又频繁停电，导致公寓内的温度降至12至13摄氏度。 据当地居民称，该市的供暖季至今尚未开始，而过去六天内供电总时长仅约六小时。

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