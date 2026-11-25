Na terytorium obwodu donieckiego kontrolowanym przez Ukrainę mieszka obecnie 53,4 tysiąca osób. Spośród nich około 45 tysięcy pozostaje w miejscowościach, w których trwają aktywne działania bojowe.

„Liczba osób pozostających na terytorium obwodu kontrolowanym przez władze ukraińskie wynosi u nas 53 400 osób. W miejscowościach zaliczanych do obszarów aktywnych działań wojennych, a mamy ich 20, pozostaje około 45 000 osób” – powiedział Petlin.

Zaznaczył również, że w strefie aktywnych działań wojennych przebywa 877 dzieci. Według danych władz lokalnych od początku listopada obwód doniecki opuściło 12 300 cywilów.

Ogółem od lutego 2022 r. z miejsc stałego zamieszkania na terytorium obwodu donieckiego kontrolowanym przez władze ukraińskie ewakuowano ponad 1 mln 487 tys. osób, w tym ponad 218 tys. dzieci.

Informację tę przekazał podczas briefingu online przedstawiciel Obwodowej Administracji Donieckiej Dmytro Petlin.

Przypomnijmy, że we wtorek, 24 listopada, w obwodzie donieckim ogłoszono przymusową ewakuację dzieci wraz z rodzicami lub innymi prawnymi opiekunami ze wszystkich miejscowości gmin Aleksandrówskiej i Czerkaskiej.

Mieszkańcy tymczasowo okupowanej miejscowości Chrestivka (dawniej Kirowsk) w obwodzie donieckim skarżyli się na brak ogrzewania i długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej, przez co temperatura w mieszkaniach spadła do 12–13 stopni. Według lokalnych mieszkańców sezon grzewczy w mieście wciąż się nie rozpoczął, a prąd przez sześć dni był dostarczany łącznie przez około sześć godzin.

Czytaj nas na