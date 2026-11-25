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Мешканці тимчасово окупованої Хрестівки (колишнє Кіровське) на Донеччині поскаржилися на відсутність опалення та тривалі відключення електроенергії, через що температура у квартирах впала до 12–13 градусів. За словами місцевих жителів, опалювальний сезон у місті досі не розпочинався, а світло упродовж шести діб подавалося сумарно близько шести годин.

Через холод та відсутність електропостачання люди змушені спати в одязі під кількома ковдрами, лягати спати вже о 17:00–18:00 після настання сутінок, грітися біля газових плит, побоюючись високих рахунків за газ, і класти дітям у ліжка пляшки з гарячою водою.

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Крім того, відсутність електрики та зв’язку ускладнює дистанційне навчання школярів, а через проблеми з харчуванням постало питання закриття дитячих садків, тоді як місцеві скаржаться на бездіяльність окупаційної адміністрації.

Джерело: фейсбук Дениса Казанського.

Через інтенсивні російські удари по критичній інфраструктурі Києва обладнання «Київводоканалу» працює з підвищеним навантаженням. Мешканців столиці та підприємства закликають скоротити споживання води, щоб зберегти стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення.

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством розвитку громад та територій готують до запуску єдину цифрову платформу, через яку громадяни зможуть повідомляти про відсутність базових комунальних послуг — електроенергії, опалення та водопостачання.

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