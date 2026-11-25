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У Хмельницькому перед судом постане 20-річний місцевий житель, який ошукав мешканця Волинської області під час продажу автомобільного керма через соціальну мережу.

Потерпілий знайшов оголошення про продаж автозапчастин і перерахував продавцю 20 тисяч гривень передоплати, після чого зловмисник почав вигадувати причини для відтермінування доставки та так і не надіслав товар.

Правоохоронці встановили особу фігуранта й оголосили йому підозру в шахрайстві за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі дізнавачі Хмельницького районного управління поліції завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт за процесуального керівництва прокуратури скерували на розгляд суду.

Джерело: повідомлення поліції Хмельницької області.

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