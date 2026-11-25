W Chmielnickim przed sądem stanie 20-letni mieszkaniec miasta, który oszukał mieszkańca obwodu wołyńskiego podczas sprzedaży kierownicy samochodowej za pośrednictwem portalu społecznościowego.

Poszkodowany znalazł ogłoszenie o sprzedaży części samochodowych i przelał sprzedawcy 20 tysięcy hrywien jako zaliczkę, po czym sprawca zaczął wymyślać powody opóźnienia dostawy i ostatecznie nie wysłał towaru.

Funkcjonariusze organów ścigania ustalili tożsamość podejrzanego i postawili mu zarzut oszustwa na podstawie części 1 art. 190 Kodeksu karnego Ukrainy. Obecnie śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Chmielnickim zakończyli postępowanie przygotowawcze, a akt oskarżenia, pod kierownictwem prokuratury, został przekazany do rozpatrzenia przez sąd.

Źródło: komunikat policji obwodu chmielnickiego.

Kibernetyczni policjanci ze stolicy oraz śledczy z Komendy Policji w Holosiivsku wykryli grupę osób, która od początku roku do września 2026 r. pod pozorem kurierów nielegalnie zabierała z sieci handlowych produkty spożywcze, alkohol i wyroby tytoniowe za pomocą fałszywych kont w serwisie dostawczym, powodując straty w wysokości co najmniej 400 tysięcy hrywien.

Wcześniej Policja Narodowa zdemaskowała siedmiu podejrzanych, którzy – według wersji śledztwa – wykorzystywały zaufanie samotnych osób starszych, aby przejąć ich nieruchomości, a także przywłaszczyły sobie ponad 2 mln hrywien państwowej rekompensaty przeznaczonej na zakup mieszkań dla żołnierzy.

W Ternopilu oszust przedstawił się jako policjant i wyłudził od emerytki ponad 30 tysięcy hrywien.

W Zakarpaciu dwóch członków grupy przestępczej, która wyłudzała od przedsiębiorców i lokalnych mieszkańców miliony hrywien i dolarów za fikcyjne długi oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zostało skazanych na długoletnie kary pozbawienia wolności. Współorganizator otrzymał 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jeden z wykonawców – 7 lat i 6 miesięcy.

W obwodzie iwano-frankowskim ujawniono trzech młodych mieszkańców rejonu kolomyjskiego, którzy według ustaleń śledztwa wykradli prawie 645 tysięcy hrywien z rachunków bankowych 16 Ukraińców. Wśród podejrzanych znajduje się osoba nieletnia, a wśród poszkodowanych – trzech żołnierzy.

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