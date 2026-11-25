W Kijowie odbędzie się proces 34-letniego mężczyzny, któremu zarzuca się przywłaszczenie kryptowaluty należącej do znajomej o wartości około 90 tysięcy dolarów. Kobieta poprosiła go o pomoc w skonfigurowaniu dostępu do portfela kryptowalutowego, jednak po tym z konta zaczęły znikać środki.

Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie został przekazany do sądu przez prokuraturę rejonową Sviatoshyn w Kijowie. Jego czyny zakwalifikowano jako oszustwo.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa 25-letnia mieszkanka Kijowa otrzymała od ojca portfel kryptowalutowy zawierający jego oszczędności. Aby skonfigurować dostęp do niego, zwróciła się o pomoc do znajomego i przekazała mu wszystkie niezbędne dane.

Uzyskawszy pełny dostęp do portfela kryptowalutowego, mężczyzna – zgodnie z wersją śledztwa – od maja 2025 r. do marca 2026 r. bez zgody właścicielki przelewał jej kryptowaluty na inne portfele.

W szczególności 30 tysięcy dolarów przelał na swoje konto, a pozostałe środki – na konta, nad którymi sprawował kontrolę. Łącznie kobieta straciła około 90 tysięcy dolarów. O zniknięciu oszczędności dowiedziała się nie od razu.

W przypadku udowodnienia winy mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Informację tę podała prokuratura miejska w Kijowie.

Stołeczni cyberpolicjanci oraz śledczy z Komendy Policji w Holosiivsku wykryli grupę osób, która od początku roku do września 2026 r. pod pozorem kurierów nielegalnie zabierała z sieci handlowych produkty spożywcze, alkohol oraz wyroby tytoniowe za pomocą fałszywych kont w serwisie dostawczym, powodując straty w wysokości co najmniej 400 tysięcy hrywien.

W obwodzie winnickim funkcjonariusze organów ścigania wykryli oszukańcze centrum telefoniczne, którego członkowie, według ustaleń śledztwa, przywłaszczyli sobie ponad 15 mln hrywien od obywateli Ukrainy, Kazachstanu, Turkmenistanu i Rosji. Policja zatrzymała dziewięć osób w wieku od 18 do 31 lat.

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