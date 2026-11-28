Doradca prezydenta Dmytro Lytwyn zdementował informacje o ewentualnej zmianie dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Roberta Brovdiego, znanego pod pseudonimem „Madyar”.

Wcześniej na kanałach Telegramu pojawiły się doniesienia, że Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z zastępcą szefa Biura Prezydenta Pawłem Palisą 28 listopada rzekomo omawiał zmiany kadrowe na stanowisku dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych.

Lytwyn oświadczył, że informacja ta jest „fałszywą wiadomością”, a kwestia zastąpienia Brovdiego w ogóle nie była poruszana podczas spotkania.

Źródło: TSN.

Oddziały Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy wraz z innymi komponentami Sił Obronnych zadały skuteczne uderzenia na 40 obiektów związanych z transportem ropy naftowej oraz przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego w ciągu ostatnich 50 dni. Poinformował o tym dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi o pseudonimie „Madyar”, publikując listę zniszczonych celów.

Brovdi oświadczył, że działania mające na celu niszczenie rosyjskich obiektów naftowych i przemysłowych będą kontynuowane.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi o pseudonimie Madyar opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do zniszczenia mostu w Kerczu 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane w tę wspólną operację.

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