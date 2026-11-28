Władze wschodniej Libii ogłosiły zamiar wystąpienia do Ukrainy o odszkodowanie za ataki na port w Bengazi. Chodzi o zrekompensowanie strat ludzkich i materialnych, które – jak twierdzi strona libijska – spowodowały te ataki.

Oświadczył o tym szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych rządu wschodniej Libii, Abd al-Hadi al-Huweidża.

Jak powiedział, żądania będą dotyczyły ochrony praw rodzin ofiar śmiertelnych i poszkodowanych, a także odszkodowania za zniszczenia infrastruktury portowej, obiektów i przedsiębiorstw gospodarczych.

Minister podkreślił, że władze libijskie uważają za możliwe dochodzenie odszkodowania zgodnie z prawem międzynarodowym i normami odpowiedzialności prawnej.

Wcześniej członek Rady Prezydenckiej Libii Musa al-Kuni obarczył Kijów odpowiedzialnością za ataki na Bengazi, nazywając je niedopuszczalnymi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Libii zażądało również od Ukrainy oficjalnych wyjaśnień w sprawie doniesień o udziale w tych atakach.

W piątek, 27 listopada, premier Włoch Giorgia Meloni przeprowadziła napiętą rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Powodem były ukraińskie ataki na rosyjskie okręty u wybrzeży Libii, o których Kijów nie poinformował wcześniej europejskich partnerów. W biurze Meloni oświadczono, że takie działania zagrażają bezpieczeństwu regionu i mogą doprowadzić do rozszerzenia wojny na Morze Śródziemne.

Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził premier Włoch Giorgii Meloni, że ukraińska operacja przeciwko rosyjskim statkom u wybrzeży Libii odbyła się bez wcześniejszej koordynacji z partnerami europejskimi. Jednocześnie Ukraina jest gotowa nawiązać regularną wymianę informacji z Włochami.

Przypomnijmy, że 22 listopada rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony w libijskim porcie Bengazi.

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