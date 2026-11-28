利比亚东部当局表示，将要求乌克兰就袭击班加西港一事进行赔偿。据利比亚方面称，此次袭击造成人员伤亡和财产损失，需予以赔偿。

利比亚东部政府外交部长阿卜杜勒·哈迪·胡韦贾对此发表了声明。

据他称，相关要求将涉及保护遇难者和伤者家属的权益，以及对港口基础设施、设施和经济实体的损坏进行赔偿。

该部长强调，利比亚当局认为有权根据国际法和法律责任规范要求赔偿。

此前，利比亚总统委员会成员穆萨·阿尔-库尼将班加西遭袭的责任归咎于基辅，称此类袭击不可接受。利比亚外交部还要求乌克兰就有关其参与袭击的报道作出正式解释。

11月27日星期五，意大利总理乔治娅·梅洛尼与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基进行了一次紧张的电话交谈。 起因是乌克兰对利比亚近海的俄罗斯军舰发动袭击，而基辅方面事先并未向欧洲伙伴通报此事。 梅洛尼办公室表示，此类行动威胁到该地区的安全，并可能将战争蔓延至地中海。

总统弗拉基米尔·泽连斯基向意大利总理乔治·梅洛尼证实，乌克兰在利比亚近海针对俄罗斯船只的行动确实未与欧洲伙伴进行事先协调。 与此同时，乌克兰准备与意大利建立定期的信息交流机制。

需要指出的是，11月22日，俄罗斯“水星”号护卫舰在利比亚班加西港遭无人机袭击后沉没。

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