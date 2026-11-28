美国总统唐纳德·特朗普的和平解决事务特使贾里德·库什纳因就结束战争的谈判以及俄罗斯总统弗拉基米尔·普京发表的言论而遭到批评。

在乌克兰以及欧洲盟国中，要求将其排除在与莫斯科的谈判进程之外的呼声日益高涨。

特别是，议会外交事务委员会主席亚历山大·梅雷日科表示，库什纳和史蒂夫·维特科夫必须被替换。 他认为，两人对谈判采取的做法对乌克兰和美国的国家利益构成威胁，且其对乌克兰的立场实际上反映了克里姆林宫的观点。

引发众怒的原因是库什纳在一次采访中的言论，他称普京没有动用核武器，表现出了克制。 此外，这位美国特使还将俄罗斯于2022年发动的战争描述为一场实际上已演变为间接战争的冲突，即欧洲为乌克兰提供资金和武器以对抗俄罗斯。

据《Politico》报道，这些言论在基辅引发了特别强烈的愤慨。 此次采访还提供了一个难得的机会，让人更深入地了解库什纳对国际政治的看法，特别是关于乌克兰、伊朗和加沙问题的观点。他还表示，美国最宝贵的出口是资本主义。

来源：《Politico》。

欧洲外交官批评贾里德·库什纳关于为乌克兰提供安全保障的构想，该构想可能基于北约《宪章》第五条的原则。

过去几个月里，美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳在与乌克兰及欧洲国家代表的闭门会议中，多次提及基辅可能加入北约以换取俄罗斯在领土问题上做出让步这一议题。

俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫表示，莫斯科甚至不会同意乌克兰在北约的所谓“准成员国”地位。据他称，任何赋予基辅此类地位的方案，对克里姆林宫来说都是不可接受的。

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