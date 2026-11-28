Посланник президента США Дональда Трампа по вопросам мирного урегулирования Джаред Кушнер подвергся критике из-за своих высказываний о переговорах по прекращению войны и о президенте РФ Владимире Путине.

В Украине и среди европейских союзников все чаще звучат призывы отстранить его от переговорного процесса с Москвой.

В частности, председатель парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко заявил, что Кушнера и Стива Виткоффа необходимо заменить. По его мнению, их подход к переговорам представляет опасность для Украины и американских национальных интересов, а позиция в отношении Украины фактически отражает взгляды Кремля.

Причиной возмущения стали заявления Кушнера в интервью, где он сказал, что Путин проявил сдержанность, не применив ядерное оружие. Также американский посланник охарактеризовал войну, начатую Россией в 2022 году, как конфликт, который фактически превратился в опосредованную войну, в которой Европа финансирует и вооружает Украину против России.

Как отмечает Politico, эти высказывания вызвали особое возмущение в Киеве. Интервью также стало редкой возможностью подробнее ознакомиться с взглядами Кушнера на международную политику, в частности в отношении Украины, Ирана и Газы. Он также выразил убеждение, что самым ценным экспортом США является капитализм.

Источник: Politico.

Европейские дипломаты критикуют идею Джареда Кушнера о гарантиях безопасности для Украины, которые могли бы основываться на принципах 5-й статьи НАТО.

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в течение последних месяцев неоднократно поднимали на закрытых встречах с представителями Украины и европейских стран вопрос о возможном вступлении Киева в НАТО в обмен на территориальные уступки со стороны России.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не согласится даже на так называемое «квазичленство» Украины в НАТО. По его словам, любые формулы, предусматривающие такой статус для Киева, неприемлемы для Кремля.

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