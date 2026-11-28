Jared Kushner, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa ds. pokojowego rozwiązania konfliktu, spotkał się z krytyką za swoje wypowiedzi na temat negocjacji dotyczących zakończenia wojny oraz prezydenta Rosji Władimira Putina.

W Ukrainie oraz wśród europejskich sojuszników coraz częściej pojawiają się apele o odsunięcie go od procesu negocjacyjnego z Moskwą.

W szczególności przewodniczący parlamentarnej komisji spraw zagranicznych Oleksandr Merezhko stwierdził, że Kushner i Steve Witkoff powinni zostać zastąpieni. Jego zdaniem ich podejście do negocjacji stanowi zagrożenie dla Ukrainy i amerykańskich interesów narodowych, a stanowisko w sprawie Ukrainy faktycznie odzwierciedla poglądy Kremla.

Powodem oburzenia były wypowiedzi Kushnera w wywiadzie, w którym stwierdził, że Putin wykazał się powściągliwością, nie używając broni jądrowej. Ponadto amerykański wysłannik scharakteryzował wojnę rozpoczętą przez Rosję w 2022 roku jako konflikt, który w rzeczywistości przekształcił się w wojnę zastępczą, w której Europa finansuje i uzbraja Ukrainę przeciwko Rosji.

Jak zauważa Politico, wypowiedzi te wywołały szczególne oburzenie w Kijowie. Wywiad stał się również rzadką okazją do bliższego zapoznania się z poglądami Kushnera na temat polityki międzynarodowej, w szczególności w odniesieniu do Ukrainy, Iranu i Strefy Gazy. Wyraził on również przekonanie, że najcenniejszym produktem eksportowym Stanów Zjednoczonych jest kapitalizm.

Źródło: Politico.

Europejscy dyplomaci krytykują pomysł Jareda Kushnera dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mogłyby opierać się na zasadach 5. artykułu NATO.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie poruszali podczas zamkniętych spotkań z przedstawicielami Ukrainy i krajów europejskich kwestię ewentualnego przystąpienia Kijowa do NATO w zamian za ustępstwa terytorialne ze strony Rosji.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow oświadczył, że Moskwa nie zgodzi się nawet na tak zwane „quasi-członkostwo” Ukrainy w NATO. Według niego wszelkie rozwiązania przewidujące taki status dla Kijowa są nie do przyjęcia dla Kremla.

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