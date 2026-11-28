Власти восточной Ливии заявили о намерении потребовать от Украины компенсацию за удары по порту Бенгази. Речь идет о возмещении человеческих и материальных убытков, которые, по утверждению ливийской стороны, были вызваны этими атаками.

Об этом заявил глава МИД правительства восточной Ливии Абда аль-Хади аль-Хувейджа.

По его словам, требования будут касаться защиты прав семей погибших и пострадавших, а также компенсации за повреждение портовой инфраструктуры, объектов и экономических предприятий.

Министр подчеркнул, что ливийские власти считают возможным требовать возмещения в соответствии с международным правом и нормами юридической ответственности.

Ранее член президентского совета Ливии Муса аль-Куни возложил ответственность за удары по Бенгази на Киев, назвав их недопустимыми. Министерство иностранных дел Ливии также потребовало от Украины официальных объяснений относительно сообщений о причастности к атакам.

В пятницу, 27 ноября, премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела напряженный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причиной стали украинские удары по российским кораблям у побережья Ливии, о которых Киев заранее не сообщил европейским партнерам. В офисе Мелони заявили, что такие действия угрожают безопасности региона и могут привести к распространению войны на Средиземноморье.

Президент Владимир Зеленский подтвердил премьер-министру Италии Джорджи Мелони, что украинская операция против российских судов у берегов Ливии состоялась без предварительной координации с европейскими партнерами. В то же время Украина готова наладить регулярный обмен информацией с Италией.

Напомним, 22 ноября российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами в ливийском порту Бенгази.

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