Советник президента Дмитрий Литвин опроверг информацию о возможной замене командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, известного под позывным «Мадяр».

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Владимир Зеленский во время встречи с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой 28 ноября якобы обсуждал кадровые изменения на посту командующего СБС.

Литвин заявил, что эта информация является «вбросом» и вопрос о замене Бровди во время встречи вообще не поднимался.

Источник: ТСН.

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли результативные удары по 40 нефтеналивным объектам и предприятиям российского военно-промышленного комплекса в течение последних 50 суток. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным «Мадяр», обнародовав перечень пораженных целей.

Бровди заявил, что работа по поражению российских нефтяных и промышленных объектов будет продолжаться.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяр опубликовал изображения беспилотников, которые были использованы для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

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