Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций против российских производителей беспилотников, военных роботов и компаний, обеспечивающих потребности российского военно-промышленного комплекса.

Ограничения коснулись 81 гражданина РФ и 67 юридических лиц.

В санкционные списки вошли производители дронов, компании, занимающиеся подготовкой операторов БПЛА, а также поставщики оборудования, комплектующих и технологий для российского ВПК.

Среди организаций, попавших под санкции, — полигон «Капустин Яр», с которого Россия запускала ракеты «Орешник», а также компания «Мавитех». По данным Офиса президента, последняя поставляет в Россию китайские компоненты, обходя международные санкционные ограничения.

Украина планирует обратиться к Европейскому Союзу, США и другим международным партнерам с призывом ввести аналогичные санкции против указанных лиц и компаний.

Источник: Офис президента Украины.

25 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Европейского Союза ввести санкции против 15 российских субъектов, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

В новый санкционный список Евросоюза, принятый 16 ноября, включены крупнейшие российские нефтеперерабатывающие предприятия, в частности Московский, Омский, Саратовский, Хабаровский и Ильский НПЗ, а также ряд других компаний нефтяной отрасли.

После вступления в силу 21-го пакета санкций Европейского Союза российский финансовый сектор столкнулся с первыми последствиями.

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