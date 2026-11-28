Wołodymyr Zełenski podpisał dwa dekrety w sprawie nałożenia sankcji na rosyjskich producentów dronów, robotów wojskowych oraz firmy zaopatrujące rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy.

Ograniczenia objęły 81 obywateli Federacji Rosyjskiej oraz 67 osób prawnych.

Na listach sankcyjnych znaleźli się producenci dronów, firmy zajmujące się szkoleniem operatorów bezzałogowych statków powietrznych, a także dostawcy sprzętu, komponentów i technologii dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Wśród podmiotów objętych sankcjami znalazł się poligon „Kapustin Jar”, z którego Rosja wystrzeliwała rakiety „Oreshnik”, a także firma „Mavitech”. Według danych Biura Prezydenta ta ostatnia firma dostarcza do Rosji chińskie komponenty, omijając międzynarodowe ograniczenia sankcyjne.

Ukraina planuje zwrócić się do Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i innych partnerów międzynarodowych z apelem o nałożenie podobnych sankcji na wymienione osoby i firmy.

Źródło: Biuro Prezydenta Ukrainy.

25 listopada minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga z zadowoleniem przyjął decyzję Unii Europejskiej o nałożeniu sankcji na 15 rosyjskich podmiotów powiązanych z kompleksem wojskowo-przemysłowym Federacji Rosyjskiej.

Na nową listę sankcyjną Unii Europejskiej, przyjętą 16 listopada, wpisano największe rosyjskie rafinerie ropy naftowej, w szczególności rafinerie w Moskwie, Omsku, Saratowie, Chabarowsku i Ilsku, a także szereg innych przedsiębiorstw z branży naftowej.

Po wejściu w życie 21. pakietu sankcji Unii Europejskiej rosyjski sektor finansowy odczuł pierwsze skutki tych działań.

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