28 listopada, w Dniu Pamięci Ofiar Hołodomoru, Wołodymyr Zełenski spotkał się z sekretarzem generalnym Rady Europy Alainem Bersetem, który przybył z wizytą do Ukrainy.

Podczas spotkania prezydent podziękował za wizytę w dniu upamiętnienia ofiar Hołodomoru i podkreślił konieczność sprawiedliwego ukarania Rosji za zbrodnie popełnione na Ukraińcach. Według niego bezkarność agresora tylko zachęca go do popełniania kolejnych zbrodni, dlatego odpowiedzialność za obecną wojnę musi być nieunikniona.

Strony omówiły utworzenie specjalnego trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie. Zełenski zaznaczył, że w tym tygodniu Ukraina ratyfikowała rozszerzoną umowę częściową w sprawie komitetu sterującego trybunału, która ma zapewnić podstawę do jego praktycznego uruchomienia i dalszej działalności. Ukraina liczy na przystąpienie do porozumienia innych partnerów.

Omówiono również postępy w tworzeniu międzynarodowego mechanizmu odszkodowawczego oraz zasilaniu przyszłego funduszu odszkodowawczego, w szczególności ze środków Rosji.

Alain Berset przedstawił nowy plan działania Rady Europy dla Ukrainy, który przewiduje wsparcie dla weteranów, kobiet i dzieci, a także pomoc w odbudowie kraju.

Źródło: Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się we wtorek, 24 listopada, z premierem Węgier Péterem Magyarem w Zakarpaciu. Przywódcy rozpoczęli wizytę od oddania hołdu poległym ukraińskim obrońcom, składając kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzu Chwały w Użhorodzie, po czym odbędą się rozmowy dwustronne.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek, 19 listopada 2026 roku, odbył w Berlinie wspólne spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnem oraz kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Rozmowy odbyły się w ramach szczytu „Koalicji Chętnych”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Irlandii Michałem Martinem w siedzibie rządu w Dublinie.

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