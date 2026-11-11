Відео: Зеленський зустрівся з прем’єром Ірландії в Дубліні

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у резиденції уряду в Дубліні.

Сторони мають обговорити підтримку України з боку ЄС та прискорення вступу нашої держави до Євросоюзу.

Зустріч відбулася напередодні саміту Європейської політичної спільноти 12 листопада та неформального саміту лідерів ЄС 13 листопада.

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Президент України Володимир Зеленський разом із командою розпочав візит до Ірландії. У Дубліні він візьме участь у IX саміті Європейської політичної спільноти.

Президент України Володимир Зеленський спільно з королем, кронпринцом та прем'єр-міністеркою Данії зустрівся з представниками близько 70 данських компаній. Під час заходу сторони обговорили розширення оборонної та економічної співпраці, зокрема спільне виготовлення морських безпілотників, радіолокаційного обладнання та компонентів для майбутньої системи Freyja.

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада звернувся до депутатів данського парламенту Фолькетингу. Він став першим главою іноземної держави, який виступив із трибуни головної зали парламенту Данії.

Зеленський пожартував, що єдине, про що сьогодні можна шкодувати, – це відсутність спільного кордону між Україною та Данією. За його словами, у Данії «набагато кращі сусіди».

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