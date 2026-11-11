Wideo: Zełenski spotkał się z premierem Irlandii w Dublinie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Irlandii Michałem Martinem w siedzibie rządu w Dublinie.

Strony mają omówić kwestię wsparcia dla Ukrainy ze strony UE oraz przyspieszenie procesu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Spotkanie odbyło się w przeddzień szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej 12 listopada oraz nieformalnego szczytu przywódców UE 13 listopada.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z zespołem rozpoczął wizytę w Irlandii. W Dublinie weźmie udział w IX szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z królem, księciem koronnym i premier Danii spotkał się z przedstawicielami około 70 duńskich firm. Podczas spotkania strony omówiły rozszerzenie współpracy w dziedzinie obronności i gospodarki, w szczególności wspólną produkcję bezzałogowych statków morskich, sprzętu radarowego oraz komponentów do przyszłego systemu Freyja.

11 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do posłów duńskiego parlamentu, Folketingu. Był pierwszym głową państwa zagranicznego, który przemawiał z trybuny głównej sali duńskiego parlamentu.

Zełenski zażartował, że jedyną rzeczą, której można dziś żałować, jest brak wspólnej granicy między Ukrainą a Danią. Jak powiedział, w Danii są „znacznie lepsi sąsiedzi”.

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