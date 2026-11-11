Видео: Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии в Дублине
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в резиденции правительства в Дублине.
Стороны должны обсудить поддержку Украины со стороны ЕС и ускорение вступления нашего государства в Евросоюз.
Встреча состоялась накануне саммита Европейского политического сообщества 12 ноября и неформального саммита лидеров ЕС 13 ноября.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой начал визит в Ирландию. В Дублине он примет участие в IX саммите Европейского политического сообщества.
Президент Украины Владимир Зеленский совместно с королём, кронпринцем и премьер-министром Дании встретился с представителями около 70 датских компаний. В ходе мероприятия стороны обсудили расширение сотрудничества в области обороны и экономики, в частности совместное производство морских беспилотников, радиолокационного оборудования и компонентов для будущей системы Freyja.
Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября выступил перед депутатами датского парламента Фолькетинга. Он стал первым главой иностранного государства, выступившим с трибуны главного зала парламента Дании.
Зеленский пошутил, что единственное, о чём сегодня можно сожалеть, — это отсутствие общей границы между Украиной и Данией. По его словам, у Дании «гораздо лучшие соседи».