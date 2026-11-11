Энергетики требуют повысить предельные цены до 18 тысяч гривен на фоне российских атак

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРУПЕК) вновь обратилась к НКРЭКП с призывом повысить максимальные ценовые ограничения как минимум до 18 000 грн/МВт·ч. В федерации подчеркивают, что действующие ценовые ограничения должны соответствовать реальным условиям работы электрогенерации во время отопительного сезона и постоянных российских обстрелов, а также оставлять производителям достаточно средств для восстановления поврежденных объектов.

В ФРУПЕК отмечают, что тепловая генерация остается одним из наиболее пострадавших сегментов энергетики, при этом именно она покрывает пиковые нагрузки, реагирует на дефицит мощности и компенсирует выбытие других генерирующих объектов.

Скорость восстановления поврежденного оборудования зависит от доступности комплектующих, материалов и финансовой способности компаний поддерживать необходимые резервы.



В период, когда энергосистема ежедневно работает под угрозой новых повреждений, решения регулирующих органов должны прежде всего обеспечивать максимальную готовность доступной генерации», — говорится в обращении.



Федерация также обращает внимание на растущую роль газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок, необходимых для покрытия дефицита и быстрого балансирования системы. Их себестоимость напрямую зависит от стоимости природного газа, что также должно учитываться при определении предельных цен.



«Учитывая указанное, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины вновь просит НКРЭКП установить максимальный уровень предельных цен на организованных сегментах рынка электрической энергии хотя бы на уровне 18 000 грн/МВт·ч», — отмечается в обращении.

Об этом сообщается со ссылкой на соответствующее заявление.

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