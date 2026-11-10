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Залізорудна компанія Ferrexpo тимчасово призупиняє виробництво на своїх підприємствах в Україні через атаки на енергетичну інфраструктуру. Це вже не перше зупинення роботи компанії на тлі ударів по енергетичних об’єктах.

«Залізорудна компанія Ferrexpo plc, яка має активи в Україні, ухвалила рішення тимчасово зупинити виробництво через те, що подальші атаки на українську енергетичну інфраструктуру зробили електропостачання її підприємств нестабільним і недостатнім для підтримання виробництва», - йдеться в заяві.

У Ferrexpo зазначили, що атаки зачепили, зокрема, лінії електропередачі та підстанції. Водночас активи самої компанії пошкоджень не отримали.

Європейські клієнти компанії наразі забезпечуються продукцією з наявних запасів.

Ferrexpo має намір відновити виробництво, щойно умови дозволять робити це.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській біржі.

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