Вінницький апеляційний суд залишив у силі довічний вирок чоловікові, який убив двох підлітків у Шаргороді. Трагедія сталася 10 вересня 2025 року після словесного конфлікту в автобусі. 24 листопада 2026 року стало відомо, що апеляцію захисту відхилили, а покарання залишили без змін.

Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві двох людей і засудили до довічного позбавлення волі. Захист намагався оскаржити вирок. Адвокати просили пом’якшити покарання та замінити довічне ув’язнення на 15 років позбавлення волі. Однак апеляційний суд не задовольнив цю вимогу та підтримав позицію прокуратури. Таким чином, вирок суду першої інстанції залишився без змін і набрав законної сили.

Як сталася трагедія в Шаргороді

Убивство сталося 10 вересня 2025 року в місті Шаргород Вінницької області. За даними слідства, причиною нападу стали попередні неприязні стосунки між чоловіком і двома підлітками віком 15 та 16 років. Перед трагедією вони їхали в одному автобусі. Під час поїздки між чоловіком і хлопцями виникла словесна суперечка. Коли всі вийшли з транспорту, конфлікт продовжився на автобусній зупинці.

Там чоловік напав на підлітків із ножем. Одному з хлопців він завдав п’ять ножових поранень, іншому — дванадцять. Обоє підлітків загинули на місці. Після нападу чоловік утік. Правоохоронці розшукали його та затримали за кілька годин після вбивства.

Яке покарання отримав обвинувачений

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину. 28 вересня 2026 року суд першої інстанції визнав його винним в умисному вбивстві двох людей. Йдеться про пункт 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. За цей злочин суд призначив йому довічне позбавлення волі. Однак захист не погодився з таким покаранням і подав апеляційну скаргу. Адвокати просили замінити довічне ув’язнення на 15 років позбавлення волі.

Вінницький апеляційний суд розглянув скаргу та відхилив її. Суд залишив попередній вирок без змін, тож чоловік відбуватиме довічне покарання. Рішення апеляційної інстанції набрало законної сили. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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