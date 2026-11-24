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Норвезька компанія Kongsberg спільно з неназваним українським виробником розробила новий комплекс протиповітряної оборони Desna. Проєкт реалізували за підтримки урядів України та Норвегії.

Зазначається, що упродовж останніх місяців Норвегія закупила декілька таких комплексів і передала їх Україні.

Основним призначенням нового протиповітряного комплексу є протидія ударним безпілотникам росіян. Передані установки вже використовуються на території України. Розробка стала доповненням до іншої системи протиповітряної оборони компанії Kongsberg - NASAMS, яка також перебуває на озброєнні українських Сил оборони.

Комплекс Desna оснащений зенітними ракетами та пусковими установками українського виробництва, інтегрованими із системою управління вогнем, розробленою норвезькою компанією Kongsberg.

Крім того, Україна та Норвегія розглядають можливість подальшого масштабування спільного проекту для розширення зони протиповітряного захисту України. Про це повідомив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік під час переговорів з українським колегою Євгенієм Хмарою.

Про це повідомляється з посиланням на повідомлення Kongsberg.

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