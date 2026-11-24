Винницкий апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор мужчине, убившему двух подростков в Шаргороде. Трагедия произошла 10 сентября 2025 года после словесного конфликта в автобусе. 24 ноября 2026 года стало известно, что апелляция защиты была отклонена, а наказание оставлено без изменений.

Мужчину признали виновным в умышленном убийстве двух человек и приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита пыталась обжаловать приговор. Адвокаты просили смягчить наказание и заменить пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы. Однако апелляционный суд не удовлетворил это требование и поддержал позицию прокуратуры. Таким образом, приговор суда первой инстанции остался без изменений и вступил в законную силу.

Как произошла трагедия в Шаргороде

Убийство произошло 10 сентября 2025 года в городе Шаргороде Винницкой области. По данным следствия, причиной нападения стали ранее возникшие неприязненные отношения между мужчиной и двумя подростками в возрасте 15 и 16 лет. Перед трагедией они ехали в одном автобусе. Во время поездки между мужчиной и ребятами возникла словесная перепалка. Когда все вышли из автобуса, конфликт продолжился на автобусной остановке.

Там мужчина напал на подростков с ножом. Одному из ребят он нанес пять ножевых ранений, другому — двенадцать. Оба подростка скончались на месте. После нападения мужчина скрылся. Правоохранители разыскали его и задержали через несколько часов после убийства.

Какое наказание получил обвиняемый

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину. 28 сентября 2026 года суд первой инстанции признал его виновным в умышленном убийстве двух человек. Речь идет о пункте 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. За это преступление суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Однако защита не согласилась с таким наказанием и подала апелляционную жалобу. Адвокаты просили заменить пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

Винницкий апелляционный суд рассмотрел жалобу и отклонил её. Суд оставил предыдущий приговор без изменений, поэтому мужчина будет отбывать пожизненное наказание. Решение апелляционной инстанции вступило в законную силу. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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