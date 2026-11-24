В Украине ограничили доступ к четырем книжным интернет-магазинам — BOOKSTORE, Clondike, BurchBook и EZOTERIKIEV — из-за продажи запрещенной российской издательской продукции и сокрытия информации о правовом статусе и местонахождении владельцев.

Как сообщил Государственный комитет по телевидению и радиовещанию, решение принял Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (подразделение Госспецсвязи) по итогам совместной работы со Службой безопасности Украины.

Мониторинг Госкомтелерадио выявил на этих ресурсах книги российских издательств «Эксмо», «АСТ» и «МИФ», связанных с гражданином РФ, находящимся под санкциями СНБО, а также издания, выпущенные после начала полномасштабного вторжения и, вероятно, ввезенные незаконно. Администрации сайтов проигнорировали предыдущие требования изъять запрещённую литературу; восстановить доступ к ним смогут только после отмены военного положения и легализации деятельности, а в целом с июля 2025 года по инициативе комитета и при содействии СБУ уже заблокированы 56 книжных интернет-магазинов с продукцией РФ и Беларуси.

Источник: сообщение Государственного комитета по телевидению и радиовещанию.

Ранее были заблокированы онлайн-ресурсы Storinkabook, IQbook, Po4itayka, Po4itaemka, Knigomania и Knygomania. По данным проверки, они осуществляли продажу книжной продукции государства-агрессора, в частности изданий российских издательств, находящихся под санкциями: «Эксмо», «АСТ», «Центрполиграф» и «Питер».

В Украине пополнился список запрещенных российских книг.

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