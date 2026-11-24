Национальный банк Украины обнародовал официальный курс иностранных валют на среду, 25 ноября 2026 года. Доллар США и евро продолжили дорожать по отношению к гривне. По данным НБУ, доллар США будет стоить 45,35 грн — на 27 копеек больше, чем накануне. Евро подорожает на 15 копеек — до 49,60 грн, а польский злотый — на 2 копейки — до 11,11 грн.

Курс валют НБУ

На среду, 25 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,35 гривны. По сравнению со вторником, 24 ноября, американская валюта подорожала на 27 копеек. В предыдущий банковский день ее курс составлял 45,08 гривны.

Евро также подорожало. Официальный курс европейской валюты на 25 ноября составляет 49,60 гривны. Это на 15 копеек больше, чем днем ранее, когда НБУ установил курс евро на уровне 49,45 гривны.

Как «черная пятница» может повлиять на курс доллара

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой, дополнительным фактором для наличного валютного рынка в конце ноября станет «черная пятница», которая приходится на 27 ноября.

По словам банкира, сезонные скидки в торговых сетях могут побудить часть украинцев тратить валютные сбережения на покупки. Это способно увеличить предложение наличной валюты на рынке и сдерживать её подорожание.

Кроме того, в конце ноября может уменьшиться разница между курсами покупки и продажи доллара в банках и обменных пунктах. Если ранее в отдельных учреждениях она составляла 1–1,5 гривны, то в дальнейшем спред может сократиться.

Об этом сообщает НБУ.

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