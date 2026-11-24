Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Закарпатье. Лидеры начали визит с почтения памяти павших украинских защитников, возложив цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде, после чего состоятся двусторонние переговоры.

Глава государства назвал этот первый с 2015 года визит венгерского премьера в Украину чрезвычайно важным как для двусторонних отношений, так и для европейской интеграции Киева.

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Зеленский подчеркнул, что Украина не меняет курс на вступление в ЕС и выполняет все условия для открытия переговорных кластеров, а также работает над углублением конструктивного сотрудничества со всеми соседними государствами, в частности, с Венгрией, Польшей, Румынией, Молдовой и Словакией.

Источник: заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во вторник, 24 ноября, прибыл в Закарпатскую область Украины. Это первый визит главы венгерского правительства в Закарпатье с 2015 года.

Мадьяр ранее заявлял, что хочет лично передать венгерской общине в Закарпатье слова поддержки от Венгрии. Во время выступления в парламенте 23 ноября он также выразил соболезнования украинцам и закарпатским венграм в связи с российской агрессией.

Мадьяр предложил Закарпатье в качестве места встречи с Зеленским.

Мадьяр раскритиковал идею увязать бюджет ЕС с помощью Украине.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр публично обвинил своего предшественника Виктора Орбана в завуалированных призывах к вооруженному восстанию и насильственной смене конституционного строя.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в Брюсселе (Бельгия) договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о создании новой основы для политических и экономических отношений между странами. Это была их первая встреча, состоявшаяся в кулуарах саммита лидеров ЕС 17 октября.

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