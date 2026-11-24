Апелляционный суд во вторник, 24 ноября, оставил под стражей участницу столкновений на Петропавловской Борщаговке Валентину Молодую. Женщине инкриминируют препятствование деятельности Вооруженных сил Украины в условиях военного положения и разглашение информации о местонахождении военного объекта.

Об этом сообщил журналист hromadske Денис Булавин из зала суда, отметив, что во время заседания прокурор предъявила лицензию учреждения «Молода-Я», в которой Молода указана лишь как директор, а не как врач.

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По данным стороны обвинения, изменения в разрешительные документы в последнее время не вносились, а автомобиль «скорой помощи», на котором фигурантка приехала в Петропавловскую Борщаговку, вообще не числится за этой клиникой. Кроме того, журналисты выяснили, что ещё в декабре 2025 года против клиники были возбуждены уголовные дела по жалобам пациентов, у которых возникли осложнения после проведённых там операций, однако само заседание сопровождалось шумом со стороны группы поддержки подозреваемой, которая мешала работе прессы, скандировала «Позор» в адрес суда и высказывала угрозы прокурорше.

Источник: пост журналиста hromadske Дениса Булавина в Facebook.

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