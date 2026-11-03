Відео: ДБР відкрило справу через сутички у Петропавлівській Борщагівці

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Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом подій, що сталися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Справу відкрили за статтею про перевищення влади або службових повноважень військовою службовою особою.

За попередньою інформацією, інцидент стався біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії, повернутих після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Після появи в соцмережах повідомлень про ймовірне незаконне утримання військових біля будинку зібралися люди. Згодом конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли. Також були пошкоджені службові автомобілі поліції.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

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Працівники ДБР виїхали на місце події та проводили роботу спільно з представниками прокуратури, Національної поліції й Офісу військового омбудсмана. У бюро зазначили, що Нацгвардія повністю сприяла розслідуванню.

Про це повідомили у ДБР.

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